Адвокат главы свердловского Союза десантников обжаловал приговор Тетерину

На приговор по делу председателя свердловского отделения Союза десантников Евгения Тетерина поступила еще одна жалоба.

Напомним, Тетерина обвиняли в посредничестве в передаче взятки. Гособвинение заявляло, что вина десантника подтверждается доказательствами, и требовало приговорить его к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 30 млн рублей. 16 апреля Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил Евгению Тетерину 9 лет лишения свободы со штрафом в 25 млн рублей. Однако на основании части 2 статьи 80.2 УК РФ он был освобожден от наказания и остался на воле, уже через несколько дней угодив в ДТП с мотоциклистом.

Несмотря на такое решение, адвокат Тетерина подал апелляционную жалобу на приговор своему подзащитному. Как сообщается в электронной картотеке райсуда, апелляция поступила в начале мая. Для нее установлен срок для предоставления возражений до 16 мая. Когда жалобу рассмотрят, пока неизвестно.

Ранее приговор главе свердловского Союза десантников обжаловала прокуратура.