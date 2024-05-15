Глава Белгородской области раскритиковал беспечных жителей, сующихся под обстрелы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал местных жителей, которые вопреки предупреждениям въехали в зону вероятных обстрелов и чуть не стали жертвами FPV-дрона.

Инцидент произошел в поле между селами Нехотеевка и Журавлевка Белгородского района. От взрыва пострадали водитель и два пассажира машины, ехавшей по полю. С травмами головы, ушибами и осколочными ранениями мужчины были госпитализированы. ⠀

"Данного происшествия можно было бы избежать, если бы были соблюдены все меры безопасности! Но пострадавшие не согласовали выезд на обстреливаемую территорию ни с профильным министерством, ни с администрацией района и силовым блоком. А ведь все могло закончиться трагедией! Учим детей, а сами взрослые допускают такие ошибки!" – разозлился губернатор в своем Telegram-канале.