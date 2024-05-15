В Екатеринбурге отдали под бордель объект культурного наследия - штаб-квартиру РСДРП

В двухэтажном особняке конца XIX века на улице Кирова, 31, признанном Объектом культурного наследия, обнаружили бордель. Именно в этом здании раньше находились штаб-квартира революционеров, "Музей истории партийных организаций" и военно-врачебная комиссия областного комиссариата, а до недавнего времени в нем принимали клиентов проститутки.

"В начале 1900-х в небольшом двухэтажном особнячке заседали революционеры – Яков Свердлов организовал здесь штаб-квартиру Екатеринбургского комитета Российской социал-демократической рабочей партии. Проживал он здесь же с такими политическими деятелями того времени как Клавдия Новгородцева и Мария Авейде. Последние два года особняк, принадлежащий МУГИСО пустовал, но недавно в нем снова закипела жизнь, а по вечерам в окнах стал гореть тусклый свет – здесь заработал самый настоящий бордель. Не массажный салон и не спа-заведение, а самая что ни на есть проститутошная. Без вывесок, без рекламы – работали по-тихому" – рассказал координатор проекта "Народный контроль" общественник Дмитрий Чукреев.

По его словам, "арендаторы" сделали небольшой косметический ремонт внутри, поставили на обоих этажах кровати и джакузи. Прибыв на место, общественники вызвали полицию. Внутри находились три девушки, оказывающие интимные услуги, одна администратор и двое парней клиентов, один из которых являлся закупщиком со стороны активистов. Всех причастных задержала полиция.

Стоит отметить, что организаторы не побоялись открыть бордель в нескольких минутах езды от отдела полиции №9. Чукреев заявил, что вопросов к руководству отдела у него нет, чего не скажешь про МУГИСО, которое сдало здание в аренду. Общественник хочет ознакомиться с договором аренды, хотя и уверен, что министерство не было в курсе того, что происходит в особняке.

"Дамы доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, в результате которого будет уголовное дело за организацию занятия проституцией. Сейчас это здание находится в ведении министерства госимущества Свердловской области. Это государственный объект, и кто и как его сдал в аренду сутенерам, предстоит выяснить следователям", - добавил Чукреев.