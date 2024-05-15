В Екатеринбурге отдали под бордель объект культурного наследия - штаб-квартиру РСДРП

15 Мая 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Мертвый Пригожин победил живого Шойгу

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Семейные визы в Великобританию: виза жены, виза невесты

Общество Свердловская область
Фото: скриншот с видеозаписи Дмитрия Чукреева / vk.com/hykreev

В Екатеринбурге отдали под бордель объект культурного наследия - штаб-квартиру РСДРП

В двухэтажном особняке конца XIX века на улице Кирова, 31, признанном Объектом культурного наследия, обнаружили бордель. Именно в этом здании раньше находились штаб-квартира революционеров, "Музей истории партийных организаций" и военно-врачебная комиссия областного комиссариата, а до недавнего времени в нем принимали клиентов проститутки.

Бывшая штаб-квартира революционеров на ул. Кирова, 31 в Екатеринбурге(2024)|Фото: скриншот с видеозаписи Дмитрия Чукреева / vk.com/hykreev

"В начале 1900-х в небольшом двухэтажном особнячке заседали революционеры – Яков Свердлов организовал здесь штаб-квартиру Екатеринбургского комитета Российской социал-демократической рабочей партии. Проживал он здесь же с такими политическими деятелями того времени как Клавдия Новгородцева и Мария Авейде. Последние два года особняк, принадлежащий МУГИСО пустовал, но недавно в нем снова закипела жизнь, а по вечерам в окнах стал гореть тусклый свет – здесь заработал самый настоящий бордель. Не массажный салон и не спа-заведение, а самая что ни на есть проститутошная. Без вывесок, без рекламы – работали по-тихому" – рассказал координатор проекта "Народный контроль" общественник Дмитрий Чукреев.

Дмитрий Чукреев на фоне бывшей штаб-квартиры революционеров на ул. Кирова, 31 в Екатеринбурге(2024)|Фото: скриншот с видеозаписи Дмитрия Чукреева / vk.com/hykreev

По его словам, "арендаторы" сделали небольшой косметический ремонт внутри, поставили на обоих этажах кровати и джакузи. Прибыв на место, общественники вызвали полицию. Внутри находились три девушки, оказывающие интимные услуги, одна администратор и двое парней клиентов, один из которых являлся закупщиком со стороны активистов. Всех причастных задержала полиция.

Бордель в бывшей штаб-квартире революционеров на ул. Кирова, 31 в Екатеринбурге(2024)|Фото: скриншот с видеозаписи Дмитрия Чукреева / vk.com/hykreev

Бордель в бывшей штаб-квартире революционеров на ул. Кирова, 31 в Екатеринбурге(2024)|Фото: скриншот с видеозаписи Дмитрия Чукреева / vk.com/hykreev

Стоит отметить, что организаторы не побоялись открыть бордель в нескольких минутах езды от отдела полиции №9. Чукреев заявил, что вопросов к руководству отдела у него нет, чего не скажешь про МУГИСО, которое сдало здание в аренду. Общественник хочет ознакомиться с договором аренды, хотя и уверен, что министерство не было в курсе того, что происходит в особняке.

"Дамы доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, в результате которого будет уголовное дело за организацию занятия проституцией. Сейчас это здание находится в ведении министерства госимущества Свердловской области. Это государственный объект, и кто и как его сдал в аренду сутенерам, предстоит выяснить следователям", - добавил Чукреев.

Теги: Екатеринбург, ОКН, бордель, штаб-квартира революционеров, проституция


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети