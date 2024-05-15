За продажу сигарет несовершеннолетним могут ввести уголовное наказание

В Госдуму внесут законопроект об уголовном наказании за повторную продажу несовершеннолетним сигарет и другой никотиновой продукции, авторами документа выступят вице-спикер Госдумы Петр Толстой, главы комитетов по молодежной политике, охране здоровья, экономической политике Артем Метелев, Бадма Башанкаев, Максим Топилин и др.

Предлагается ввести штрафы 50-80 тыс. руб. или размер зарплаты за период до полугода) за неоднократную продажу сигарет, а также исправительные работы на срок до одного года и запрет занимать определенные должности на срок до трех лет, пишут "Ведомости".