Делегация талибов* опоздала на форум в Казани из-за украинского беспилотника

Делегация талибов* опоздала на форум "Россия - Исламский мир: KazanForum" в Татарстане из-за украинского беспилотника, атаковавшего сегодня Казань, передает Baza.

По данным издания, самолет с чиновниками Исламского эмирата Афганистана (на данный момент это практически никем непризнанное государство) должен был вылететь из Москвы в Казань в 08:45, однако он задержался из-за закрытия аэропортов Татарстана (после атаки беспилотника).

Сообщается, что делегацию "Талибана"* возглавдяет ио министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи.

*террористическая организация, запрещена в России

Российские власти официально не подтверждали участие талибов* в форуме в Казани.

В начале мая в Москве, в том числе по подозрению в оправдании деятельности "Талибана"*, была арестована журналистка Надежда Кеворкова (внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Пост с упоминанием террористической организации она опубликовала в Telegram-канал в 2021 году.