Глава Минпромторга пообещал поддержку Калининградской области

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов попрощался со своим прежним местом работы – Калининградской областью, которую он возглавлял с 2016 г. По мнению политика, он сделал все, чтобы оправдать это доверие президента.

"За семь с половиной лет мы с командой укрепили регион по большинству направлений: и в промышленности, и в энергетике, и в сельском хозяйстве, и в логистике и инфраструктуре. Многое было – и, я уверен, Калининградскую область ждёт ещё много хорошего", - написал политик в своем telegram-канале.

Калининградская область и "все замечательные люди, с которыми ему посчастливилось работать", останутся в сердце Алиханова навсегда.

"Сейчас президент доверил мне новый, сверхответственный фронт работ. Всю ответственность понимаю. В нашу будущую Победу – верю. Сделаю всё, чтобы её приблизить. Приступаю к работе", - написал Алиханов.