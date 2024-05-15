Глава Пскова заявил о мусорном коллапсе в городе

Мэр Пскова Борис Елкин сообщил о том, что в городе снова назревает "мусорный" коллапс: контейнерные площадки завалены мусором, жители буквально кричат о помощи.

"Поручил управлению городского хозяйства и контрольному управлению организовать объезд всех муниципальных контейнерных площадок и зафиксировать нарушения графика вывоза отходов Региональным оператором", - написал Елкин в своем telegram-канале.

Управляющим компаниям поставлена задача составить акты по всем фактам неисполнения регоператором своих обязательств.

"Результаты проверок направим в Межрайонную природоохранную прокуратуру. Повторения ситуации, которая сложилась на зимних каникулах, не допустим. Люди страдать не должны", - считает Елкин.