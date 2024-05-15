Силовики задержали руководителя кунгурского "Водоканала"

Сегодня в кунгурский "Водоканал" нагрянули силовики. Все въезды и выезды на территорию предприятия закрыли, из здания никого не выпускают, сообщает "Комсомольская Правда" со ссылкой на свой источник.

По данным СМИ, среди сотрудников предприятия уже давно зреет недовольство условиями труда, в том числе из-за маленьких зарплат. Уголовное дело может быть связано с крупным хищением.

Properm со ссылкой на свой источник сообщает, что руководитель "Водоканала" Андрей Богомолов задержан. Якобы возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Подробности дела не раскрываются. В ведомстве изъяты документы, опрашиваются сотрудники.

Официальных комментариев по инциденту пока нет.