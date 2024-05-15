15 Мая 2024
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Общество Свердловская область
Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

В Новоуральске в результате пожара погибли три человека. Возбуждено уголовное дело

В Новоуральске в результате пожара в одной из квартир на улице Фурманова погибли три человека. Еще одного госпитализировали для оказания медицинской помощи. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по региону, трагедия произошла сегодня. Тела двух женщин и одного мужчины были обнаружены во время тушения. Чтобы наиболее тщательно установить обстоятельства произошедшего, было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Пожар в одной из квартир дома по улице Фурманова в городе Новоуральске(2024)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли предметы, имеющие доказательственное значение, и уже допрашивают свидетелей. Назначены соответствующие экспертные исследования для определения точных причин смерти погибших. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за неосторожности, проявленной при курении.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых, о пожаре в полиции узнали в 10.45, а уже в 12.02 поступило сообщение об обнаружении трех тел. Личности погибших удалось определить быстро. По предварительным данным, ими оказались хозяин квартиры Юрий Б. 1952 г.р. и две его знакомые Анастасия Л. 1991 г.р. и Алена М. 1990 г.р. Все неработающие и ранее не судимые.

Пожар в одной из квартир дома по улице Фурманова в городе Новоуральске(2024)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

"При визуальном осмотре их тел признаков насильственной смерти не обнаружено. С большой долей вероятности, до получения официального заключения экспертов, можно предположить, что смерть пострадавших наступила в результате отравления продуктами горения. В комнате были видны следы распития спиртного. Скорее всего, такие печальные последствия могли последовать из-за нарушения элементарных правил противопожарной безопасности", - отметил полковник Горелых.

Напомним, что по аналогичной причине пожар вспыхнул и в высотке на Союзной, 2 в Екатеринбурге. 7 мая из окон 21 этажа повалил черный дым, а за ним из окна и балкона вылезли двое мужчин. Один из них сорвался вниз, а после скончался на руках медиков. Второму удалось выжить. Позднее выяснилось, что в квартире сгорел еще один человек.

Теги: Новоуральск, уголовное дело, пожар


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