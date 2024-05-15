Новый глава Счетной палаты Ковальчук анонсировал отмену моратория на проверки IT-компаний

Новый глава Счетной палаты России Борис Ковальчук (сын друга Путина Юрия Ковальчука) сегодня был представлен коллективу, которым будет руководить. Для этого в Счетную палату приехала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко – именно сенаторы накануне утвердили Ковальчука-младшего на должность, которая более года оставалась вакантной.

Ковальчук сделал свое первое заявление в должности главы Счетной палаты. "Хочу напомнить, что действовал мораторий на проверку в том числе IT-компаний, он недавно закончился. Он действовал несколько месяцев назад, соответственно, органы власти могут так или иначе начинать их проверять", - цитирует Ковальчука РИА Новости. Говоря о ценообразовании на цифровые продукты и услуги, он отметил, что "зачастую заказчик даже не определяет, кто у него победил, а это происходит внизу, путем договорённости вендоров и интегратора".