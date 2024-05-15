Армия России освободила Работино

Подразделения группировки войск "Днепр" полностью освободили в Запорожской области Работино, а группировки "Север" – Глубокое и Лукьянцы (Харьковская область), а также продвинулись в глубину обороны противника.

В районе Глубокого и Стариц отражены атаки противника, сообщает Минобороны России.

Работино – село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.