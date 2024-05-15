Зеленский отменил все международные поездки из-за тяжелой ситуации на фронте

Владимир Зеленский отменил все международные визиты в ближайшие дни из-за тяжелой ситуации на фронте, заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Ранее ряд западных СМИ сообщил об отмене визита Зеленского в Испанию и Португалию. Правда, потом тот же Никифоров заявил, что президент никогда не анонсировал намерение посетить эти страны.

Испанские СМИ сообщили, что визит Зеленского в Мадрид должен был состояться 17 мая, планировалась встреча с премьер-министром и королем. Испанские власти отказывались комментировать визит, ссылаясь на "соображения безопасности". Также сообщается, что Зеленский должен был подписать двустороннее соглашение о безопасности с Испанией во время этой поездки.

В последний раз украинский лидер был в Испании в октябре 2023 года на заседании Европейского политического сообщества, которое проходило в Гранаде.