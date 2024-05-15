Житель Екатеринбурга отсудил у застройщика 80 000 рублей за некачественную квартиру в новостройке

Житель Екатеринбурга отсудил у застройщика 80 тыс. рублей за квартиру в новостройке на Компрессорном, которая была сдана со строительными недостатками. Однако полная сумма выплаты составила более 300 тыс. рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, еще в 2019 году Леонид купил себе квартиру в строящемся доме на улице Яскина. Работы осуществлял застройщик "Тургаз" и уже в 2021 году передал покупателю ключи, поздравив с новосельем. Увы, радость не продлилась долго - только после подписания акта приема-передачи спустя время Леонид обнаружил отслоения штукатурки и усадочные трещины. Тепловизионное обследование показало, что стоимость ремонта составила 308 тыс. 498 рублей.

Екатеринбуржец обратился в Ленинский районный суд, где просил взыскать с "Тургаз" сумму ремонта, а также расходы на проведение тепловизионного обследования в размере 10 тыс. рублей, расходы на составление отчета специалиста в размере 20 тыс. рублей и компенсацию морального вреда - 5 тыс. рублей. Суд назначил дополнительную строительно-техническую экспертизу, которая действительно показала дефекты отделочных, строительно-монтажных и иных работ. Часть выполненных работ не соответствовала требованиям нормативно-технической документации в строительстве, а на устранение недостатков потребовалось бы 221 тыс. 886 рублей.

Истец согласился с такой суммой и застройщик выплатил ее, не дожидаясь окончания судебного процесса.

В связи с этим Ленинский районный суд взыскал с ответчика в пользу истца 5 тыс. рублей в виде компенсации морального вреда, 10 тыс. - расходы на проведение тепловизионного обследования, 20 тыс. - за расходы по составлению отчета специалиста и еще 25 тыс. рублей за расходы на оплату услуг представителя. Однако Леонид остался недоволен тем, что с застройщика не стали взыскивать штраф, из-за чего и обратился в Свердловский областной суд. Там решение пересмотрели и согласились, что "Тургаз" также должен заплатить штраф в размере 20 тыс. рублей.