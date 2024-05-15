В Швейцарии могут упростить продажу оружия воюющим странам

Власти Швейцарии хотят упростить экспорт оружия в третьи страны в рамках своего нейтралитета, сохранив запрет на его поставки Украине.

Кабмин страны предложил отменять экспортные ограничения в "исключительных обстоятельствах" на ограниченное время, если это соответствует интересам внешней политики или национальной безопасности. Законодатели требуют большей гибкости для поддержки собственного ВПК, приводит Газета.RU данные Bloomberg.

В 2023 г. Украина стала крупнейшим в мире импортером оружия. После начала специальной военной операции оружие местному режиму поставили не менее 30 стран. При этом за последние пять лет США обеспечили 39% украинского импорта оружия, Германия – 14%, Польша – 13%. А для Польши Украина стала основным рынком сбыта оружия. Также Украина стала главным получателем оружия в Европе – 23%. А сама Европа за пятилетку закупила почти вдове больше оружия, чем за тот же срок ранее.