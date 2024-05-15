Игорь Бабушкин поздравил астраханских корабелов с Днем судостроителя

Судостроителей и судоремонтников, ветеранов отрасли Астраханской области поздравил с Днем судостроителя губернатор Игорь Бабушкин.

"Вами построены десятки судов различного назначения и объектов обустройства шельфовых месторождений Каспийского моря. Сегодня можно с уверенностью говорить, что наши корабелы могут реализовать проекты любой сложности", - написал в своем телеграмм-канале Игорь Бабушкин.

В текущем году началась реализация двух крупных проектов. В феврале на судостроительно-судоремонтном заводе им. Ленина началось строительство серии из четырех сухогрузов проекта RSD-81. Данные сухогрузы наряду с контейнеровозами будут активно использоваться для перевозок по Каспию, что значительно укрепит потенциал транспортного коридора «Север-Юг».

В апреле Южный центр судостроения и судоремонта начал строительство шести земснарядов, адаптированных под использование российского оборудования.

Современный дноуглубительный флот необходим российской экономике для поддержания в нормативном состоянии внутренних водных путей и морских акваторий и Астраханская область становится центром строительства судов данного назначения.

"Я уверен, что благодаря многолетнему опыту и высокому профессионализму вы реализуете как текущие, так и новые проекты по строительству флота. Желаю вам крепкого здоровья, достойной оценки Вашего труда и успешной реализации новых масштабных проектов!", - отметил губернатор Астраханской области.