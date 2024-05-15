Опрос: жители Екатеринбурга поддержали возврат к системе распределения выпускников

Жители Екатеринбурга поддерживают идею возврата к системе распределения выпускников вузов. Исследование на эту тему провел сервис SuperJob.

Опрос проводился в столице Урала в мае нынешнего года. В нем приняли участие работающие жители города, родители старшеклассников, а также студенты вузов. Согласно результатам, которые есть в распоряжении Накануне.RU, 68% екатеринбуржцев выступают за возвращение к системе распределения молодых специалистов. 15% опрошенных высказались против.

Опрос родителей старшеклассников показал, что 72% из них поддерживают возврат к системе распределения выпускников. 14% родителей это не поддерживают.

Что касается студентов дневных отделений, 39% считают, что необходимо вернуть систему распределения. А 28% выступают против.

При этом чаще за возврат к такой системе высказывались уральцы старше 45 лет. Они считают, что опыт СССР доказал целесообразность этой идеи.

Ранее сообщалось, что сейчас даже выпускники Бауманки после завершения учебы идут работать курьерами.