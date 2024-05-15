15 Мая 2024
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Политика Москва
Фото: Накануне.RU

Новое Правительство России собралось на первое заседание

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел первое заседание нового кабинета министров. Он поздравил собравшихся с назначением, уточнив, что оно – очень серьезная ответственность: министрам предстоит оправдать доверие главы государства и, конечно, граждан России, работая четко и эффективно.

"Каждый из вас получил напутствия и наказы и почувствовал ту важнейшую обратную связь от людей, которую представляют депутаты. Президент вчера попросил серьезно учесть все прозвучавшие в Думе предложения. И мы обязательно это сделаем", - цитирует Мишустина пресс-служба Правительства.

По мнению Мишустина, главное в работе Правительства – полностью и в срок выполнять поручения Владимира Путина, делать все возможное для повышения качества жизни людей в каждом регионе.

"В ближайшее время необходимо определить финансовое обеспечение планов по поддержке семей, граждан и бизнеса", - сказал Мишустин.

Важной темой первого заседания обновленного кабмина Мишустин счел помощь различным регионам России. В частности, тем, которые пострадали от паводка.

"По поручению главы государства направим Курганской области 4 млрд рублей на ликвидацию ущерба. Прежде всего – на выплаты жителям, включая единовременные и в связи с утратой имущества, а также на ремонт поврежденного жилья или приобретение нового, если прежнее жилье было разрушено. По Оренбургской области. По поручению президента дополнительно выделим 5 млрд руб. Эти средства позволят восстановить поврежденные объекты коммунального хозяйства", - сказал премьер-министр.

Теги: Михаил Мишустин, премьер-минирстр, Правительство


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