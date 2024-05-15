15 Мая 2024
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Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске депутат Павел Лариков обвинил вице-мэра Виктора Ситникова во лжи

В Нижневартовске депутат Павел Лариков обвинил вице-мэра Виктора Ситникова во лжи, сообщает Telegram-канал "Погоны и галстуки".

Негодование депутатов вызвала степень готовности биатлонного центра, который парламентарии посетили накануне.

"Ну сколько можно врать-то!" - эмоционально высказался парламентарий, сопроводив свою реплику нецензурной бранью.

Канал сообщает, что согласно письму, которое куратор городского стройблока отправил ему в ответ на запрос, на лыжной базе можно эксплуатировать биатлонный центр и лыжероллерную трассу. На выездной проверке народные избранники выяснили, что трасса до сих пор не заасфальтирована до конца, а горки так и не доделаны. Также сообщается, что не получено и разрешение для стрельбища, хотя в полукилометре от базы нефтяное месторождение и дачи.

При этом зимой общественники провели приемку объекта, а мэрия отчиталась губернатору Наталье Комаровой о готовности объекта к соревнованиям.

"У Ларикова, возглавлявшего местный союз биатлонистов и курировавшего создание центра, сдали нервы. Он заявил, что полгода Ситников водил за нос всю городскую думу с окружными властями, и по факту объект эксплуатировать нельзя. Его строительство обошлось бюджету в 274 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Телеканал N1, сообщает, что во время майских праздников прокуратура Югры вынесла администрации Нижневартовска представление с требованием уволить замглавы города по строительству Виктора Ситникова, поскольку муниципальный контракт на проектирование спортивного комплекса за 34 миллиона рублей получила фирма-субподрядчик, в которой работает сын Ситникова.

В прокуратуре Югры сообщили, что Виктора Ситникова требуют уволить в связи с утратой доверия.

При этом канал сообщает, что мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко ушел в отпуск. Ситников исполняет его обязанности.

В мэрии заявили, что в администрации города проводится рассмотрение фактов, изложенных в представлении прокуратуры города. Решение будет принято в установленный законом срок.

Теги: прокуратура, Павел Лариков, Виктор Ситников, биатлонный центр


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