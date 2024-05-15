15 Мая 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Промышленный сектор Астраханской области демонстрирует устойчивый рост

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин во время представления отчёта депутатам областной Думы сообщил, что промышленный комплекс региона демонстрирует рост.

Объёмы добычи нефти на шельфе Каспия выросли на 3,4% и превысили семь миллионов тонн. Успехом отрасли стало открытие нового месторождения им. Маганова. Завершились основные работы на нефтепроводе «Тенгиз – Новороссийск», где реализуется проект увеличения пропускной способности до 83 млн тонн в год. 

(2024)|Фото: astrobl.ru

Зафиксирован рост в обрабатывающей промышленности. 

На 62% выросло металлургическое производство. В прошлом году на ТРЗ прошла модернизация оборудования, сумма инвестиций составила 127 млн рублей. Благодаря крупным заказам от нефтегазодобывающих компаний фирма «БТ СВАП» в прошлом году на 28% нарастила объёмы производства готовых металлоизделий. Производство текстиля выросло на 9%, обуви – на 12,4%, мебели –  на 20%.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Регион продолжает развивать зелёную энергетику. На неё приходится почти половина производимых энергоресурсов. В прошлом году область вошла в топ-5 регионального инвестиционного рейтинга возобновляемой энергетики как самый активный ВИЭ-регион. В третьем квартале этого года планируется запуск Богдинской солнечной электростанции мощностью 60 МВт. Это будет тринадцатая СЭС в регионе.

Губернатор Игорь Бабушкин отметил, что за 5 лет при поддержке Президента России и при содействии федерального Правительства удалось возродить региональное судостроение. Только в прошлом году со стапелей астраханских верфей сошли колесный теплоход, два танкера-химовоза и два земснаряда. 

(2024)|Фото: astrobl.ru

Корабелы продолжают строительство четырёх контейнеровозов, каждый из которых способен вместить более 500 контейнеров. В этом году началось производство четырёх сухогрузов проекта RSD-81 и шести самоходных земснарядов для нужд Государственной транспортной лизинговой компании. Киль головного судна этой серии заложили в апреле. Ещё один заказ от Санкт-Петербургского завода «Северная верфь» – плавучий док – реализуется на площадке АСПО. Это стратегически важный проект для обновления гражданского и Военно-морского флота страны. 

(2024)|Фото: astrobl.ru

Губернатор подчеркнул, что в настоящее время общий портфель заказов в судостроении составляет 50 млрд рублей, а предприятия обеспечены заказами на два года вперёд.

Также по поручению Президента РФ не останавливается развитие особых экономических зон. За прошлый год привлечены три новых резидента. Их проекты принесут региону почти два миллиарда рублей инвестиций. В 2023 году компания «Гекса-Лотос» запустила на территории промышленной зоны «Лотос» третью линию производства геосинтетических материалов. Их выпуск увеличен вдвое – до 300 тонн в месяц.

14 мая состоялось торжественное открытие завода по производству натуральных кормов для рыб и домашних животных. На первом этапе предприятие сможет ежегодно производить 25 тыс тонн кормов для промышленной аквакультуры. А после полного запуска нарастит объём до 50 тыс тонн в год.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Кроме этого, на территории промышленной зоны возводится иранский завод бытовой химии, а партнёры из Туркменистана планируют построить мукомольное предприятие и логистический центр.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: игорь бабушкин, рост промышленности, перерабатывающее производство,


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