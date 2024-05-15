В России выберут 20 губернаторов

Центральная избирательная комиссия России сообщила о том, что в единый день голосования, 8 сентября, пройдут почти 4 тыс. избирательных кампаний всех уровней и кампаний референдумов в 83 регионах России.

"Увеличилось число избирательных кампаний по выборам глав регионов: к 16 запланированным добавилось еще четыре региона: Хабаровский край, Калининградская область, Кемеровская область и Тульская область. Во всех четырех случаях это будут досрочные выборы, и всего на сентябрь этого года теперь запланированы 20 прямых выборов глав регионов", - цитирует ЦИК своего главу Эллу Памфилову.

Во всех регионах, откуда в Москву "забрали" губернаторов (на посты в правительстве и администрации президента), назначены временно исполняющие обязанности глав субъектов. Выборы во всех пяти регионах, лишившихся губернаторов, пройдут в сентябре – в единый день голосования.

Напомним, губернатор Тульской области Алексей Дюмин стал советником президента России, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев займет пост министра спорта, глава Калининградской области Антон Алиханов уходит на место министра промышленности и торговли, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев становится министром энергетики, губернатор Курской области Роман Старовойт – министром транспорта.