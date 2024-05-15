15 Мая 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В рамках транспортной реформы региона в Астрахани запустят новый автобусный маршрут

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и курируемой губернатором Игорем Бабушкиным транспортной реформы продолжается обновление парка общественного транспорта. ⠀

Как сообщает пресс-служба губернатора, уже в пятницу, 17 мая, в Астрахани на линию выйдут 10 автобусов малого класса по маршруту № 58 «Пр-т Бумажников – мкр. Пароходства».

В пресс-службе регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры пояснили, что транспорт будет работать с 6:00 до 23:07. В будни интервал движения составит 20-25 минут по утрам и 25-30 минут по вечерам. В праздничные и выходные дни автобусы будут ходить через 20-45 минут утром и через 30-50 минут в вечернее время.

Маршрут № 58 в прямом направлении проследует по остановкам в прямом направлении: Сквер «Строителей» - Кафе «Ромашка» - Реабилитационный центр «Русь» - ул. Мосина – ул. Химиков - 6-й микрорайон - Школа искусств № 1 – пер. Чапаева - Почтовое отделение № 50 – ул. Гагарина - Школа № 20 - Волжские зори – ул. Маршака - Бибивэл – ул. Подвойского – ул. Геологов – ул. Делегатская - Колхоз имени Ленина - Николаевское шоссе - Новый мост - магазин «Максимум» - ул. Крылова - Технологический техникум - Школа № 64 - Трусовский хлебозавод - дом быта «Чайка» - Трусовский рынок – ул. Дзержинского – ул. Молодежная – пер. Бакинский - Пенсионный фонд Трусовского района – пер. Бакинский – ул. Пирогова/ пер. Коптеева – пер. Ульяновский - Мостстрой - Завод им. Ленина - Школа № 55 - Нефтебаза № 5 – пл. Заводская - Нефтебаза № 5 – ул. Пензенская – пос. Первомайский - Замок - Центр социальной поддержки населения - с. Старокучергановка - с. Старокучергановка - Центр социальной поддержки населения – ул. Победы - Мастерские им. А. Сергеева – ул. Коломенская - Завод им. 10 лет Октября - ИФНС по Трусовскому району – ул. Бутлерова - ЦДО № 3 – ул. Капитанская - мкр Пароходства.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Остановки в обратном направлении: мкр. Пароходства – ул. Капитанская - ЦДО № 3 – ул. Бутлерова - ИФНС по Трусовскому району - Завод им. 10 лет Октября – ул. Коломенская - Мастерские им. А. Сергеева - Центр социальной поддержки населения - с. Старокучергановка - с. Старокучергановка - Центр социальной поддержки населения – ул. Победы – пос. Первомайский –ул. Пензенская - Нефтебаза № 5 – пл. Заводская - Нефтебаза № 5 - Школа № 55 - завод им. Ленина - Мостстрой – ул. Пролетарская – пер. Бакинский - Пенсионный фонд Трусовского района – пер. Бакинский – ул. Молодежная – ул. Дзержинского - Трусовский рынок - дом быта «Чайка» - ГПТУ № 14 – пер. Гаршина – ул. Крылова - магазин «Максимум» - Новый мост - Солянка - Николаевское шоссе - Колхоз имени Ленина - Делегатская – ул. Геологов – ул. Подвойского - Бибивэл – ул. Маршака - Волжские зори - Школа № 20 – ул. Гагарина - Почтовое отделение № 50 – пер. Чапаева - Школа искусств № 1 – ул. Магистральная/ Гагарина - 6-й микрорайон - ТЦ «Декстер» - ул. Мосина – пр-т Бумажников - Реабилитационный центр «Русь» - Кафе «Ромашка» - сквер Строителей.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: транспортная реформа, нацпроект, игорь бабушкин, маршрут


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