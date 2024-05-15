Набиуллина: Изъятие акций, купленных на фондовом рынке, приведет к оттоку капиталов за рубеж

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала решение своего ведомства обжаловать вердикт арбитражного суда Пермского края об изъятии у миноритарных акционеров акций Соликамского магниевого завода в пользу государства. По мнению председателя ЦБ, такие действия могут, мягко говоря, негативно повлиять на инвестиционный климат в стране, ведь акции, которые стали предметом разбирательств, были приобретены на бирже законно. Набиуллина считает, что такие изъятия приведут к оттоку капиталов за рубеж.

"Мы уже говорили о том, что мы серьезно обеспокоены этой ситуацией, самым серьезным образом. Потому что защита прав инвесторов, защита добросовестных приобретателей акций через организованные торги — это краеугольный камень доверия инвесторов к финансовому рынку, к фондовому рынку и в целом доверие. Без того, чтобы это доверие инвесторов и защита прав акционеров была надежным образом защищена, конечно, ни о каком двукратном росте капитализации рынка говорить невозможно", - приводит слова Набиуллиной РБК.