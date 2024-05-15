15 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

Сырского надо под трибунал за провал в Харьковской области - экс-советник Кучмы

Бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин призвал немедленно симать с должности главкома ВСУ Александра Сырского, если российская армия освободит Волчанск или Часов Яр.
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"Захват Волчанска должен означать одно. Ну, или потеря Часова Яра. Что Сырского надо немедленно снимать. Тогда придется его под трибунал отправлять вместе с начальником генштаба [Анатолием Баргилевичем] и вместе с [командующим Сухопутными войсками ВСУ Александром] Павлюком. Ничего не поможет – никакие мобилизации, могилизации. Никому ничего не поможет! Там глупости пишут, что будут штрафы какие-то. Какие штрафы? Все развалится!" - возмущается Соскин.

Интересно, что в самом начале российского наступления в Харьковской области Павлюк заявил, что Часов Яр в принципе не имеет стратегической ценности. И его потеря не будет иметь для украинского режима решающего значения, так как "это просто обычное городское поселение".

При этом ранее украинские телеграм-каналы передавали, что Зеленский требует от Сырского любой ценой удерживать Часов Яр, чтобы не допустить громких поражений накануне саммита в Швейцарии. Однако после наступления российской армии в Харьковской области стал требовать остановить его и там.

Освобождение Волчанска будет ударом для Киева, так как российская армия получит возможность выйти на Купянск с обратной стороны укреплений ВСУ, заявил бывший замначальника генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Украинский политолог Вадим Карасев, который в своих высказываниях всегда старается реагировать на малейшее изменение обстановки, призвал подумать над тем, что, "может быть, нужно пожертвовать малым для того, чтобы не жертвовать большим".

Российский политолог Сергей Марков сообщил утром, что ему передают с фронта, что Волчанск уже взят армией России. Будто бы ВСУ утром бежали из Волчанска. Однако он оговаривается, что данные непроверенные. Другие источники пишут, что это преждевременные сообщения.

Правда, безрадостную ситуацию в Волчанске для украинских боевиков признают и на Украине. Так, депутат Рады Алексей Гончаренко (признан террористом и экстремистом в РФ) написал, что "россияне занимают позиции на улицах (!) Волчанска", а сам город переходит под власть освободительных сил. А в Киеве никто и не наказан за построенные на бумаге, но отсутствующие фортификации. Гончаренко бы за это расстреливал. Он готовит обращение к спикеру Рады Руслану Стефанчуку с просьбой рассмотреть действия украинского военного руководства в Харьковской области. А также призвал министра обороны Рустема Умерова уйти в отставку.

Напомним, Волчанск был сдан без боя в сентябре 2022 года во время отступления на севере Харьковской области.

Теги: Сырский, ВСУ, украина


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