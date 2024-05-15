15 Мая 2024
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Экономика Новосибирская область
Фото: nso.ru

В 2024 году ещё три участка дороги «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» отремонтируют в регионе по нацпроекту БКД

В 2024 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» дорожники проведут ремонтные работы на трех участках дороги «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» в Тогучинском районе общей протяженностью 8,4 км.

Работы уже начались, сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области. Один из отрезков проходит недалеко от села Владимировка, другой – рядом с селом Лебедево. Сейчас на объекте ведется фрезерование старого дорожного полотна.

«Подрядчик отфрезерует асфальтобетонное покрытие, устроит выравнивающий и верхний слои из асфальтобетонной смеси, а также нанесет разметку», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Напомним, в 2023 году дорожники обновили почти 20 км дороги «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий». Ремонтные работы проходили на четырех участках недалеко от сел Степногутово, Лебедево и Лекарственное.

Коллаж, национальный проект "Безопасные качественные дороги"(2024)|Фото: Накануне.RU

Реализация в регионе нацпроекта БКД находится на контроле министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

(2024)|Фото: nso.ru

Теги: безопасные и качественные дороги, нацпроект, минтранс новосибирской области


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