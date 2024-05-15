Вашингтон уже не исключает "заморозку" конфликта на Украине, если текущие тренды не изменятся - NYT

Наступление ВС РФ в Харьковской области Украины может вынудить Киев пойти на "заморозку" конфликта, если в ближайшие месяцы ничего кардинально не изменится в тактике и снабжении ВСУ, считают эксперты, опрошенные New York Times.

Издание приводит слова Стивена Дж. Хэдли, бывшего советника по национальной безопасности, произнесенные на конференции в Гарварде в пятницу: "Россия часто плохо начинает войны и хорошо заканчивает их".

Неназванные источники говорят, что в администрации Белого дома нарастает беспокойство: в июне Джо Байдену предстоит встретиться с союзниками на саммите G7 в Италии, и он вряд ли сможет повторить свои прошлогодние слова о том, что Путин "уже проиграл эту войну" на фоне стремительного обновления вооружений ВС РФ на фронте и продвижения российских войск в районе Харькова.