Иностранным студентам, обучающимся в Астрахани, рассказали о героях Великой Отечественной войны

В Астраханском государственном университете имени В.Н. Татищева для студентов — граждан Туркменистана прошёл кинолекторий «Память о подвигах народов СССР, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны».

Иностранным студентам продемонстрировали видеоматериал о Героях Советского Союза, совершивших подвиги в годы Великой Отечественной войны, сообщили в министерстве внешних связей Астраханской области.

Заместитель председателя совета Астраханской региональной общественной организации казахской культуры «Жолдастык» Валитхан Алибаев отметил, что в 1941-1945 годах в СССР для борьбы над общим врагом объединились люди разных национальностей. Он напомнил студентам о важности взаимоуважения в интернациональных отношениях.

Председатель совета Астраханской региональной общественной организации по сохранению и развитию туркменской культуры «Туркменистан» Фаузия Кадырова рассказала о послевоенных годах и жизни детей в тот период, на долю которых выпало непростое время в истории нашей страны. Она подчеркнула, что в наше время необходимо бережно хранить память о прошлом, уважать традиций своей семьи и народа.

Приглашённый на мероприятие житель села Фунтово Приволжского района Рамиль Юсупов продемонстрировал аудитории ордена и медали отца — участника Великой Отечественной войны, которые семья хранит как память о его самоотверженных и героических поступках.

«Более 200 лет назад туркмены переселились в Астраханский край. Ныне они компактно проживают в сёлах Фунтово-I, Фунтово-2 и Атал. Мы, туркмены-абдалы, ценим обычаи нашего народа и живём в мире и дружбе с представителями других национальностей», — подчеркнул старожил.