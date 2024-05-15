15 Мая 2024
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Образование Астраханская область
Фото: nso.ru

Иностранным студентам, обучающимся в Астрахани, рассказали о героях Великой Отечественной войны

В Астраханском государственном университете имени В.Н. Татищева для студентов — граждан Туркменистана прошёл кинолекторий «Память о подвигах народов СССР, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны».

Иностранным студентам продемонстрировали видеоматериал о Героях Советского Союза, совершивших подвиги в годы Великой Отечественной войны, сообщили в министерстве внешних связей Астраханской области.

Заместитель председателя совета Астраханской региональной общественной организации казахской культуры «Жолдастык» Валитхан Алибаев отметил, что в 1941-1945 годах в СССР для борьбы над общим врагом объединились люди разных национальностей. Он напомнил студентам о важности взаимоуважения в интернациональных отношениях.

Председатель совета Астраханской региональной общественной организации по сохранению и развитию туркменской культуры «Туркменистан» Фаузия Кадырова рассказала о послевоенных годах и жизни детей в тот период, на долю которых выпало непростое время в истории нашей страны. Она подчеркнула, что в наше время необходимо бережно хранить память о прошлом, уважать традиций своей семьи и народа.

Приглашённый на мероприятие житель села Фунтово Приволжского района Рамиль Юсупов продемонстрировал аудитории ордена и медали отца — участника Великой Отечественной войны, которые семья хранит как память о его самоотверженных и героических поступках.

музейный парк Россия - моя история, Великая Отечественная война(2017)|Фото: Накануне.RU

«Более 200 лет назад туркмены переселились в Астраханский край. Ныне они компактно проживают в сёлах Фунтово-I, Фунтово-2 и Атал. Мы, туркмены-абдалы, ценим обычаи нашего народа и живём в мире и дружбе с представителями других национальностей», — подчеркнул старожил.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: иностранные студенты, великая отечественная, подвиг народов


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