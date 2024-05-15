Лотос - символ Астраханской области на цветочном фестивале на ВДНХ

Фестиваль цветов пройдет на Международной выставке-форуме «Россия» с 21 мая по 8 июля. Каждый из 89 регионов страны создаст свою уникальную клумбу. Павильоны и пространства возле них тоже зацветут.

Символом Астраханской области в рамках фестиваля «Будущее в цветах» выбран лотос –краснокнижный цветок, визитная карточка региона, посмотреть на который приезжают со всех уголков России, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Название «Каспийская жемчужина» клумба получила неслучайно — это отражение туристической, промышленной и логистической сфер региона. В центре экспозиции — грузовое судно и прямоугольная рамка как символ транспортно-логистического потенциала Астраханской области на маршруте международного транспортного коридора «Север-Юг», а также крупнейшего центра международных экономических связей России на Каспии. Голубые цветы в основании экспозиции – олицетворение реки Волги, в дельте которой можно полюбоваться лотосом.

С помощью QR-кода гости выставки попадут в дополненную анимированную реальность. Здесь представлено все, чем славится регион: сочные арбузы, распускающийся цветок лотоса, Астраханский кремль — уникальный памятник архитектуры, внесённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО, судоверфи, где строятся сухогрузы отечественной разработки, в том числе для использования на маршруте МТК «Север - Юг». Каждый элемент дополнен информационной справкой – нужно только нажать на объект, и появится гид по представленным достопримечательностям региона, сообщает министерство экономического развития Астраханской области.