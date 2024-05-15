В Оренбуржье с подтопленных территорий откачали 2 миллиона "кубов" воды

Власти Оренбургской области сообщили о деталях восстановления после паводка жилья и объектов экономики. С подтопленных территорий откачано более 1,96 млн "кубов" воды. Восстановлено электроснабжение 75,2 тыс. потребителей (99%). Возобновлена подача газа по 32 тыс. адресов (98,2%).

Оренбуржцам, проживавшим в жилых помещениях, попавших в зону чрезвычайной ситуации в Оренбурге, Орске и Оренбургском районе, дают деньги на аренду жилья. 38 семей получили 2,165 млн руб. Пострадавшим в результате ЧС выплачено 6 млрд руб. Всего от оренбуржцев поступило 533,2 тыс. заявлений. Одобрены выплаты по 262,5 тыс. заявлений, сообщает правительство региона.

Ранее выяснилось, что ущерб от паводка в Оренбургской области превышает 40 млрд руб., цифры были озвучены на совещании у президента.