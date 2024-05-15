Ситуация с паводком в Тюменской области вновь обострилась

Ситуация с паводком в Тюменской области вновь обострилась. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU

Большая вода из реки Ишим наполняет Иртыш, он интенсивно прибывает в Вагайском районе.

"Первый крупный населенный пункт по течению – село Большой Карагай. Уровень воды здесь уже превысил максимальные отметки 2016 и 2017 годов. На гидропосту в Омской области в селе Усть-Ишим уровень 2017 года превышен на 80 см. Ждем, что эта вода придет и в Вагайский район. Продолжаем работу по укреплению защитных насыпей, наполняем мешки грунтом. Сейчас самая главная задача – обеспечить эвакуацию населения, а также спасти имущество, скот и домашних животных", - прокомментировал глава региона.

Он сообщил, что сейчас ведется работа по усилению группировки сил и средств в Вагайском районе. Утром туда отправились 52 сотрудника МЧС, а также по поручению Моора туда выехал заместитель губернатора Владимир Чейметов. Он будет координировать действие всех служб.

Отметим, что во многих населенных пунктах региона пик паводка уже пройден. В Абатском районе уже приступили к демонтажу временной насыпи на федеральной трассе Тюмень - Омск. В связи с этим ограничено движение транспорта.