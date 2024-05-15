Южноуральские аграрии вопреки капризам природы активно ведут посевную

Весна – 2024 оказалась богата на погодные катаклизмы по всей стране. Более всего за климатическими «капризами», конечно, следят аграрии. На Южном Урале дожди, снегопады, похолодание, резкие перепады температур значительно осложнили работу сельскохозяйственного комплекса региона.

«На сегодня планы на посевную выполнены на 14% — это в целом по зерну, зернобобовым, масличным культурам, картофелю и овощам. При этом посеянные яровые культуры не успели взойти, а значит, похолодание не оказало на них негативного эффекта», - отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Региональные власти активно и, что не менее важно, оперативно помогают агросектору. Сформирован необходимый запас ГСМ, который своевременно пополняется, приобретаются минеральные удобрения, предприятия получают субсидии на неотложные нужды и развитие.

«После проблем прошлых лет направили аграриям 350 млн рублей на приобретение семян. Также область направляет финансовую поддержку на производство зерна, животноводство. И многое другое. Уже с начала года аграрии получают господдержку для проведения посевной и других неотложных задач, объем которой 1,1 млрд рублей», - подчеркнул Алексей Текслер.

Как докладывал губернатору министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин, площадь ярового сева в этом году в регионе составит 1 млн 736,8 тыс. га. На этой площади 1 млн 397 тыс. га займут зерновые и зернобобовые культуры, 241,9 тыс. га – кормовые, 229 тыс. га – масличные культуры, 8 тыс. га – посадки картофеля и полевых овощей. В этом году увеличивают посевные площади Брединский (плюс 4,4 тыс. га), Сосновский (плюс 1,1 тыс. га), Уйский (плюс 2,7 тыс. га) и Чесменский (плюс 3,2 тыс. га) районы.





Конечно, погода внесла серьезные коррективы в планы южноуральских агрономов, но специалисты челябинского минсельхоза видят и положительные перспективы. По сравнению с прошлым годом, темпы посадок действительно в два раза отстают из-за холодов. Однако тогда посевную и начали почти на две недели раньше. В минсельхозе отметили, что если говорить о привычных для региона сроках, то посевная кампания идет в норме, планируется ее завершение в районе 10 июня.

При этом специалисты – аграрии отмечают, что в этом году обилие влаги будет благотворно влиять на сенокосы и многолетние травы, восполнит потери засушливых лет на естественных угодьях. «К концу недели ожидается более теплая погода, и темпы сева будут постепенно восстанавливаться. Посадка картофеля также сдвинется, а овощи (лук, морковь, свекла) планируется посеять в оптимальные сроки. Рассада капусты посеяна и выращивается в парниках. После наступления тепла также начнется ее высадка»,— пояснили в минсельхозе Челябинской области.

Отметим, что еще накануне посевных работ основное внимание правительство области сосредоточило на своевременном оказании господдержки. Кроме того, в Минсельхозе РФ южноуральцам уже одобрена заявки на 6,8 млрд рублей краткосрочных кредитов и сделана заявка на дополнительную потребность в кредитных ресурсах на посевную еще на 1,5 млрд рублей. Центр «Мой бизнес» в Челябинской области бесплатно помогает южноуральским фермерам в непростой работе по оформлению документации для получения господдержки.

«В прошлом году сотрудники Центра и привлечённые эксперты (агрономы, ветеринары, юрист по земельным отношениям) провели более 850 консультаций по разным вопросам, – прокомментировал руководитель Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Центра «Мой бизнес» Евгений Журавлёв. – Наши специалисты помогают собрать и оформить документы на получение грантовой поддержки «Агростартап», «Семейные фермы» и «Агротуризм» и другие»

Отметим особо - все программы господдержки АПК в регионе сохраняются и даже увеличиваются для того, чтобы посевную провести в сроки.

«Наши аграрии и дальше готовы обеспечивать продовольственную безопасность, решать все задачи, которые сегодня стоят перед нами, а мы будем помогать, делать все необходимое для того, чтобы обеспечивать рост объемов, качества и ассортиментов продукции, которая идет на полки магазинов Челябинской области и других регионов страны», - подчеркнул Алексей Текслер.