Тюменка подарила 900 тысяч знакомому и стала фигуранткой дела о ложном доносе

Жительница Тюмени взяла кредит на сумму 900 тыс. руб., отдала деньги знакомому и стала фигуранткой уголовного дела о ложном доносе, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Как стало известно из приговора, жительница областного центра "попала под влияние близкого знакомого, который рассказал ей страшную тайну о своей болезни и необходимости на операцию крупной суммы денег".

Тюменка взяла кредит в 900 тыс. руб. и передала деньги "больному". Мужу сказала, что на эту сумму ее обманули телефонные мошенники.

Инцидент произошел в конце декабря прошлого года. Супруг отправил женщину писать заявление в полицию о мошенничестве. Ее ознакомили с уголовной ответственностью за ложный донос, но она все равно поставила под заявлением свою подпись. На первом же допросе женщина сообщила, что ввела полицейских в заблуждение. По факту ложного доноса было возбуждено уголовное дело, которое по просьбе дамы было рассмотрено в особом порядке, без исследования доказательств. В результате она осталась без денег и с судимостью.