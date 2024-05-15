Опекунша Наумова, обвиняемая в убийстве 6-летнего Далера, призналась в истязаниях ребенка

Вероника Наумова из Екатеринбурга, обвиняемая в убийстве своего опекаемого - 6-летнего Далера, призналась, что истязала ребенка. Это еще одна статья, по которой проходит обвиняемая - п. "в", "д" статьи 117 УК "Истязание с особой жестокостью".

О признании Наумовой рассказал родной отец мальчика Худжановиддин Бобиев. Как передают слова мужчины "КП-Екатеринбург", он встретился с обвиняемой на очной ставке в качестве потерпевшего. Женщина даже не извинилась за свои действия и не объяснила их причину. Тогда Бобиев попросил бывшую опекуншу его поигбшего сына "прекратить этот цирк".

"Я читал материалы уголовного дела и плакал. Она била его, заставляла приседать по 4-5 часов. Предварительная причина смерти? Избили его. Старшая сестра потом пошла мыть его. Сначала давала показания, что он прямо в ванне потерял сознание. Но потом поменяла их и сказала, что Далер упал уже после того, как вылез", - рассказал отец мальчика.

Бобиев заявил, что супруг Наумовой не мог не знать об издевательствах над Далером. На совместных фото с прогулки в центре города у мальчика уже были синяки по рукам. Этого, считает мужчина, взрослый человек не мог не заметить, даже если часто отсутствует дома из-за командировок или участия в СВО. Он также добавил, что экспертиза по определению причины смерти еще не завершена, а потому материалы уголовного дела отправят в суд, вероятно, только к концу лета.

Частичное признание в истязаниях подтвердила и адвокат Наумовой Елена Хорова. Например, обвиняемая признает, что заставляла ребенка приседать и становиться в угол, но отрицает, что связывала мальчика и ставила в подвал. Она также знает, что на ее супруга тоже завели уголовное дело об истязаниях, но давать показания против него не собирается.

Напомним, изначально Наумова сообщила о пропаже мальчика, несколько дней ребенка искал весь Екатеринбург. Позднее выяснилось, что Далер пропал 7 месяцев назад, а зов о помощи екатеринбурженка бросила перед проверкой ее семьи социальными службами. Все это время женщина получала положенные ей государством выплаты за опекунство. Далера нашли, но, увы, уже мертвого - его тело было в спортивной сумке, которая долгое время пролежала в арендуемом семьей Наумовых гараже.

Постепенно ситуация вокруг обвиняемой становилась все хуже. От обвинений в убийстве и мошенничестве статья ее дела ужесточилась до "убийство с особой жестокостью". Позже появилась информация об очередном ужесточении обвинения - "истязание несовершеннолетнего с особой жестокостью". В сентябре Наумова также пыталась досрочно покинуть СИЗО, но суд ей отказал, а другие заключенные пригрозили ей расправой.

Недавно стало известно, что для выяснения причины смерти мальчика потребуется вторая экспертиза, из-за чего процесс по делу снова отложили.