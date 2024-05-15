В Японии быстро распространяется инфекция, вызывающая некроз конечностей

В Японии рекордными темпами распространяется синдром стрептококкового токсического шока (STSS,) который быстро развивается и может привести к летальному исходу.

STSS в основном вызывает бактерия стрептококк группы А и чаще всего поражает людей в возрасте от 30 лет и старше. У пациентов может развиться некроз конечностей и полиорганная недостаточность.

На начало мая в Национальный институт инфекционных заболеваний Японии зарегистрировал 801 случай STSS (с начала года). Это в 2,76 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Всего в прошлом году был выявлен 941 случай заболевания, это самый высокий уровень за всю историю наблюдений.

Причина резкого распространения заболевания не ясна. Но эксперты отмечают, что число случаев STSS возросло после смягчения мер по борьбе с COVID.

Эксперты говорят, что заражение может произойти через открытые раны, передает NHK World Japan.