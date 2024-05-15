В Севастополе рассыпались несдетонировавшие осколки сбитой ракеты ATACMS

В Севастополе в районе Северной стороны рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы сбитой ракеты ATACMS, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Суббоеприпас M74 представляет из себя стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов. Радиус поражения 15 м", - предупредил глава города.

Он опубликовал фото и предложил показать их детям, чтобы те не поднимали найденные осколки. О найденных осколках Развожаев попросил сообщать по номеру "112".