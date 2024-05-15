Семье Морозовых из Екатеринбурга, попавших под депортацию, пришел на помощь "Народный фронт"

"Народны фронт" Свердловской области вызвался помочь семье Морозовых, которых спустя семь лет проживания в Екатеринбурге, хотят выдворить из страны из-за небольшой заминки в оформлении документов. Об этом на своей странице во Вконтакте написал руководитель регионального Исполкома "Народного фронта" Вадим Савин.

"Семья Морозовых сейчас находится в Центре временного содержания иностранных граждан. Я созвонился с ними. Помимо юридической помощи предложил бытовую, но они отказались, сказав, что ни в чем не нуждаются. Единственное - просят помочь скорее вернуться домой. Продолжаем работать. Буду держать вас в курсе", - написал активист.

Напомним, что семья из мамы и двух взрослых детей продала все имущество в Казахстане, переехала в Екатеринбург, они взяли ипотеку, а в 2024 году решили сделать карту мигранта ВНЖ. Небольшое опоздание с прохождением дактилоскопии могло привести к штрафу и Морозовы были к этому готовы, однако суд внезапно объявил о необходимости выдворить семью из страны и запретить приезжать в Россию следующие пять лет. Всех троих заковали в наручники и отправили в центр временного содержания для мигрантов в Кольцово.

Члены ОНК, Общественной палаты вместе с президентом Уральской ассоциации беженцев Людмилой Лукашовой уже помогли семье составить апелляционную жалобу и направить письмо в администрацию президента. Свой запрос в ГУ МВД направил и депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, известный своими результатами в помощи бойцам СВО и их семьям.

Присоединились к помощи и депутаты ЛДПР. Председатель партии, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий направил депутатский запрос в Главное управление по вопросам миграции МВД России и поручил однопартийцам обеспечить семье юридическую помощь.