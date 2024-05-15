Аэропорты Татарстана вновь работают в штатном режиме

Аэропорты Татарстана возобновили работу. Ограничения вводились утром 15 мая "для обеспечения безопасности полетов", сообщили в Росавиации.

"В период действия временных ограничений на запасной аэродром ушло одно воздушное судно. Экипажи, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов предпринимали все необходимые действия для обеспечения безопасности полетов – это безусловный приоритет", - заявил представитель ведомства.

Минобороны России сообщило о сбитом над республикой украинском беспилотнике. В администрации Татарстана заявили, что все службы на случай возникновения угроз находятся в режиме повышенной готовности.