Эрдоган собрал экстренное совещание из-за возможного госпереворота

Президент Турции Реджеп Эрдоган собрал экстренное совещание с главами разведки и Минюста из-за расследования возможной подготовки госпереворота. Также стало известно о расследование в отношении сотрудников правоохранительных органов, обвиняемых в его подготовке.

Расследование проводит прокуратура Анкары. В рамках дела 14 мая были проведены обыски по местам жительства нескольких отстраненных сотрудников полиции, пишет "Ъ".

Напомним, схожая история произошла в ночь с 15 на 16 июля 2016 г. Тогда в Турции большая группа военных из TSK (турецкое обозначение Минобороны) предприняла попытку лишить власти правительство Реджепа Эрдогана и его партию АКП. Попытка успехом не увенчалась.