СМИ: Российские кинотеатры продолжили пиратствовать

Российские кинотеатра после месяца "на диете" вновь начали пиратствовать. В афишах в том числе сетевых кинотеатров появилось так называемое предсеансное обслуживание (голливудский хит показывают в паре с российской короткометражкой), пишет РБК.

Около месяца назад российские кинотеатры в большинстве своем отказались от практики такого "серого" проката – после ультимативных писем российских прокатчиков в адрес кинотеатров. Тогда дистрибьюторы пригрозили отлучить залы от российского проката, если афиши с голливудскими фильмами не исчезнут.

За этот месяц в прокат вышли несколько российских лент, но рекордных сборов они не показали даже в отсутствие конкуренции со стороны Голливуда, более того – многие из них не окупились в прокате, и обвинить пиратские ленты тут уже не получится.

Участники рынка отмечают, что без иностранных картин такой тренд с российским прокатом приведет к масштабным убыткам и угрозе закрытия. Но при этом закрытиями кинотеатрам грозит и накануне утвержденная Госдумой министр культуры России Ольга Любимова – за теневой прокат голливудских фильмов. Кстати, Любимова на заседаниях и пресс-конференциях любит хвастаться сборами российских лент и тем, старательно создает ощущение, что без иностранного кино российские кинотеатры не пропадут.