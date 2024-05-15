Минцифры: Единую биометрическую систему нельзя использовать для розыска людей

Единую биометрическую систему (ЕБС) нельзя использовать для розыска людей. С таким разъяснением выступило Минцифры, комментируя сообщения в СМИ.

Ранее "Известия" сообщили, что по итогам заседания комиссии Госсовета РФ Минцифры будто бы рекомендовали совместно с профильными ведомствами проработать вопрос об установлении личности нарушителей по фото- и видеоматериалам при помощи ЕБС. Речь идет об автоматическом наложении штрафов за переход улицы, курение или распитие алкоголя в неположенных местах, для чего предлагается использовать "умные" камеры с распознаванием лиц.

Однако ЕБС никак не связана с городскими системами видеонаблюдения и не может использоваться в оперативно-розыскной деятельности, заявило ведомство.

"Система разработана для повышения доступности сервисов. Добровольность их использования также закреплена законом №572 о биометрии. Никто не может принуждать гражданина использовать ЕБС или отказывать ему в оказании услуг при нежелании регистрироваться в системе", - говорится в сообщении.

Правда, в комментарии не заметно, чтобы ведомство заняло категорическую позицию недопустимости использования ЕБС для указанных целей. Скорее говорится о том, что сегодня это нельзя сделать технически, а данные в ЕБС граждане сдают добровольно.