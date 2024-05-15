Депутат Вихарев подарил госпиталю ВОВ аппарат для операций в ожоговых отделениях

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев подарил госпиталю ВОВ устройство для проведения операций на коже в ожоговых и хирургических отделениях.

Как рассказал депутату замначальника госпиталя по хирургии Александр Виноградский, некоторые раны без кожно-пластических операций либо заживают долго, либо их заживление и вовсе невозможно. Однако аппарат Электродерматом дисковый ДЭ-60-01 ускоряет процесс заживления и позволяет добиться ранней реабилитации пациентов.

"Оборудование тут будет очень востребовано!", — передал слова врача Алексей Вихарев.

По его словам, ежедневно в госпитале проводится более 40 операций, поэтому аппарат не только ускорит выздоровление пациентов, но и упростит работу хирургам, позволяя проводить больше операций в день.

"Я убежден, что несмотря на хорошую техническую оснащенность госпиталей, частная помощь лишней не бывает, продолжаю реагировать на просьбы медперсонала. Также пообщался с ребятами, которые проходят тут лечение и реабилитацию после работы на СВО, настрой у всех позитивный, верю, что благодаря нашей поддержке парням станет еще лучше!" - добавил Алексей Вихарев.