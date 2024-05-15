На федеральной трассе в Абатском районе ограничено движение транспорта из-за демонтажа насыпи

На федеральной трассе в Абатском районе ограничено движение транспорта из-за демонтажа насыпи, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Работы будут вестись на участке автодороги Тюмень - Омск км 359 — км 362 в дневные часы. В периоды с 12.00 до 13.00, с 19.00 до 20.00, с 04.00 до 07.00 дорожные работы будут приостановлены для осуществления пропуска транспорта.

Для обеспечения безопасности дорожного движения введены ограничения, снижена скорость по опасному участку до 50 км/час вне населенного пункта и 30 км/час по населенному пункту.

На участке км 353 — км 363 с 24 апреля организовано реверсивное движение. До окончания паводкоопасного периода для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов, имеющих нагрузку на ось более 6 тонн и (или) крупногабаритных грузов, имеющих увеличение габарита свыше 3 метров введен запрет на передвижение по трассе.

Напомним, что к демонтажу возведенных дамб и насыпей готовятся также в Ишиме. Сделано это будет после того, как уровень воды опустится до оптимальных значений. На сегодняшний день пик половодья в регионе пройден. Уровень воды продолжает снижаться во многих населенных пунктах. В Абатском уровень воды снизился до 1123 сантиметров. Критическая отметка составляет 960 сантиметров.