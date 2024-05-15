Улицы Екатеринбурга перекроют из-за всероссийского полумарафона

В это воскресенье, 19 мая, в Екатеринбурге пройдет всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ". Из-за этого некоторые улицы будут перекрыты.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в нынешнем году участники побегут по новому маршруту, который пройдет по улицам Новокольцовского микрорайона. Будет перекрыто движение транспорта по нескольким направлениям:

с 00:00 15 мая до 23:00 19 мая по четной стороне Новосинарского бульвара, от улицы 100-летия Уральского университета до улицы Универсиады;

с 8:00 до 14:00 19 мая по ЭКСПО-бульвару, от Кольцовского тракта до Новосинарского бульвара; по улице Универсиады, от ЭКСПО-бульвара до Новосинарского бульвара; по улице 100-летия Уральского университета, от ЭКСПО-бульвара до Новосинарского бульвара; по Новосинарскому бульвару, от улицы Универсиады до Сибирского тракта.

Как пояснили в мэрии, стоянка на участках данных улиц будет запрещена, а транспорт, припаркованный с нарушением, будет эвакуирован.

Кроме этого, на время полумарафона 19 мая ряд автобусов изменит свой маршрут:

№44 будет следовать без заезда в Новокольцовский микрорайон через Сибирский тракт. Исключаются остановки "13-й км", "14-й км", "15-й км" и "Октябрьская". При этом вводятся остановки "Сад Авиатор-5", "Сады" и "Сад Рябинушка";

№56 будет сокращен до остановки "Птицефабрика";

№65 и №66 проследуют без заезда в Новокольцовский микрорайон.

Организаторы просят уральцев заранее планировать свой маршрут.

Напомним, также несколько улиц Екатеринбурга перекроют ради "Зеленого марафона", который состоится 1 июня.