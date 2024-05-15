В Свердловской области отменили антитеррористические ограничения

Власти Свердловской области сняли антитеррористические ограничения, не позволяющие уральцам проводить массовые мероприятия. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности губернатора Олег Чемезов.

Согласно документу, на массовые празднования и гуляния теперь можно проходить без усиленного досмотра.

Напомним, после трагедии в "Крокус Сити Холе", власти Свердловской области ввели запрет на проведение массовых мероприятий - с 23 марта до 13 мая. В связи с этим многие концерты и выставки были перенесены. Например, Международная туристическая выставка "ЛЕТО-2024", которая должна была пройти в Екатеринбурге 29-30 марта. Под ограничения попало и празднование Дня Победы. В Екатеринбурге сильно сократили праздничную программу, отменили салют, а все гуляния из центра перенесли в ЦПКиО им. Маяковского.