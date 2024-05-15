Украина хочет атаковать Россию оружием Америки

Группа депутатов Верховной Рады Украины улетела в Вашингтон. Там политики хотят убедить руководство Америки дать разрешение на удары по территории России американскими вооружениями.

Администрация президента США Джо Байдена пока не намерена менять свою позицию, приводит ТАСС данные газеты Politico.

В 2023 г. Украина стала крупнейшим в мире импортером оружия. После начала специальной военной операции оружие местному режиму поставили не менее 30 стран. При этом за последние пять лет США обеспечили 39% украинского импорта оружия, Германия – 14%, Польша – 13%. А для Польши Украина стала основным рынком сбыта оружия. Также Украина стала главным получателем оружия в Европе – 23%. А сама Европа за пятилетку закупила почти вдове больше оружия, чем за тот же срок ранее.