В Минздраве Иркутской области захотели данных на "медицински неактивных" родителей

В соцсетях разразился скандал, связанный с письмом Минздрава Иркутской области, в котором врачам предписывается доносить на родителей, которые не совершили никаких правонарушений, но, по мнению некоторых чиновников, ведут себя как-то подозрительно: не выполняют рекомендации медицинских работников, не делают вакцинацию и вообще не проявляют "медицинскую активность".

Письмо от 6 мая за подписью замминистра Александра Селедцова было разослано в органы опеки и попечительства. В нем говорится, что ведомство разъясняет порядок направления информации от руководителей подведомственных медицинских организаций о семьях "высокого медико-социального риска". Целью может быть как немедленное отобрание ребенка у родителей и быстрое направление заявления в суд о лишении родительских прав (если есть "непосредственная угроза жизни и здоровью ребенка"), так и простой донос в случае нахождения семьи в "социально опасном положении".

Последнее вызывает особенный интерес. Минздрав вводит такие критерии "социально опасного положения" (дословные цитаты):

• невыполнение рекомендаций медицинских работников;

• непосещение врача-педиатра;

• отказ от вакцинации;

• низкая медицинская активность родителей и др.

В этом случае информацию нужно направлять в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних в целях индивидуальной "работы" с семьей.

После общественного возмущения в региональном минздраве заявили, что речь идет только о семьях, которые находятся в социально опасном положении. Однако ими, как следует из письма, могут считаться все те, кто "нарушает" перечисленные произвольные условия, которые не являются никаким правонарушениями и не законодательно не закреплены как обязательство.

Люди пишут требования разобраться с Селедцовым, который придумал непонятные требования и собирается кошмарить семьи.

"Поясните, что это за "низкая медицинская активность", которая в письме указана как причина для внимания к семье. Это как понимать? Если люди здоровы и за медпомощью не обращаются или редко обращаются — это типа плохо? Здоровым быть плохо? И заодно, что за такой "медико-социальный риск" — это из какого нормативно-правового акта выражение? Раз уж оно как причина для вмешательства опеки приводится", — написала Инна Иволгина.

"Это откуда вообще, кто измеряет "медицинскую активность" и какой шкалой? Какая является низкой, какая достаточной и какая избыточной? Если ребенок здоров, родители что, должны вести ребенка к педиатру, посидеть в очереди, заразиться чем-нибудь, чтобы медицинскую активность в "норму" привести?" — возмущается Kristina.

В аппарате губернатора региона заявили, что были случаи смертей детей, связанных с "несвоевременным обращением за медицинской помощью и игнорированием родительских обязанностей в неблагополучных семьях". Однако на этом основании письмо фактически призывает доносить на все семьи, которые чиновники сочтут "неблагополучными" по произвольно введенным критериям. Которые, к слову, покушаются на законные права граждан.

Председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина обратилась к губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву с просьбой вмешаться в ситуацию, защитить права семей и пресечь произвол чиновников от медицины.

В результате и.о. министра здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов выступил с заявлением, что "тема принудительной детской вакцинации, поднятая в письме моего заместителя будет пристально изучена".

"Содержанию письма будет дана соответствующая оценка, как и действиям должностных лиц Министерства здравоохранения. Будут приняты соответствующие меры. Действия должны быть только в соответствии с законом, иной порядок будет пересекаться. Будут иметь неблагоприятные последствия лица, нарушавшие закон", - заверил и.о. министра.

Можно отметить, что подобные поползновения чиновников возникают периодически. Отчасти им способствует действующий Семейный кодекс, в котором прописаны такие формулировки, которые по сути дозволяют произвол органов опеки по отношению к семьям. Так, в статье 77 говорится, что "при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей" (на это ссылается и Селедцов в своем письме). Но что такое "непосредственная угроза жизни и здоровью", не объясняется. Опека может толковать это выражение как угодно по своему усмотрению. В статье 54 говорится, что дети имеют право жить и воспитываться в семье, но за исключением случаев, когда это противоречит их интересам. А в статье 64 сказано, что если опека считает, что "между интересами родителей и детей имеются противоречия", то "родители не вправе представлять интересы своих детей". То есть определяет интересы детей опека.