15 Мая 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Это провокация. В УрГЭУ выяснили, кто писал угрозы об изнасиловании студенткам вуза от лица арабов

Представители УрГЭУ рассказали, кто скрывался под масками арабов, угрожавших местным студенткам изнасилованием, а парням - расправой. Двое парней устроили переполох в чате вуза, назвав других студентов "свиньями русского народа" и пообещав показать "как работают настоящие террористы". Как выяснилось, все это не более чем провокация от двух отчисленных студентов из России и Египта, которые уже покинули Свердловскую область.

Напомним, что скриншоты переписок были опубликованы в социальных сетях накануне. Как выяснила оперативно созданная вузом комиссия, все началось с жалобы студента из общежития на постоянный шум в комнате, где живут арабы. Парень также допустил высказывания о невоспитанности выходцев из стран Африки, на что ему указал другой участник чата. Он отметил, что нельзя судить о всей нации по отдельным представителям, с чем тот согласился и принес извинения. Однако, когда, казалось бы, конфликт исчерпан, в чат ворвались другие два студента, заявившие, что они арабы, и начали писать оскорбительные сообщения и призывать "соотечественников" к конфликтам.

Комиссия вуза выяснила, что зачинщики конфликта в чате солгали как о своей национальности, так и об обучении в УрГЭУ. Россиянин был отчислен несколько лет назад за неуспеваемость и на данный момент находится за пределами Среднего Урала. Египтянина же отчислили все за ту же неуспеваемость некоторое время назад, парень уже покинул Россию.

"В Уральском государственном экономическом университете учатся представители 69 стран мира, люди разных национальностей. И мы с уважениям относимся ко всем культурам. Произошедшее является провокацией — это факт. Мы будем жестко пресекать любые попытки разжигания розни и конфликтов", — заявил ректор УрГЭУ Яков Силин.

Имена всех активных участников чата были установлены и направлены на беседу с членами комиссии вуза. Одним из студентов был гражданин Мавритании. Как заявляют в УрГЭУ, парень не призывал к конфликтам, он писал, что готов встретиться и поговорить с теми, кто плохо отзывается об иностранцах и об арабах в частности. В сообщении молодой человек оставил свой номер телефона, на который сейчас поступают угрозы.

"Я — студент Подготовительного факультета, приехал изучать русский язык. Недавно произошла неприятная ситуация в чате общежития, в котором я живу. Хотел бы извиниться за то, что написал. Ребята, которые начали конфликт находятся не в России. Они писали ужасные, плохие вещи. Но они давно отчислены из университета и уже покинули Российскую Федерацию. Я люблю Россию и выбрал эту страну для получения образования. У меня есть здесь друзья, и я очень хорошо отношусь ко всем. Я не хотел никаких конфликтов, и мне очень жаль, что мои слова обидели других", — рассказал студент.

В вузе также отметили, что подобные события Уральский государственный экономический университет расценивает как чрезвычайные и недопустимые, однако нового витка конфликта не будет — многолетний опыт социальной работы университета позволяет уверенно об этом говорить.


Теги: УрГЭУ, переписка, угрозы, араб


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