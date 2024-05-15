Работа аэропортов Казани и Нижнекамска ограничена – Росавиация

Аэропорты Казани и Нижнекамска работают с временными ограничениями. "Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет воздушные суда с 07:27 мск, аэропорт Нижнекамска — с 07:55 мск", - сообщили в Росавиации. Там отметили, что аэропорты закрыты "для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов".

"Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", - добавил официальный представитель ведомства.

Такие же ограничения вводились 17 апреля – в день атаки украинских беспилотников на объекты в Татарстане.