В России резко уменьшили выдачу автокредитов с маленьким первым взносом

В России банки стали менее охотно выдавать физлицам автокредиты с низким первоначальным взносом (ПВ). В марте доля ссуд, по которым клиенты внесли меньше 10% стоимости машины, упала до 32,1% относительно объема выдач.

Это минимальное значение с весны 2020 г. (более ранних данных нет). За первый квартал доля таких автокредитов в выдачах упала на 4,4%. При этом количество автокредитов с первоначальным взносом в диапазоне 10-20% за первый квартал выросла на процент до 23,1%, пишет РБК.

В начале мая выяснилось, что общий объем кредитов граждан России впервые перевалил за 36 трлн руб. Как следует из материалов Центробанка РФ, после повышения ключевой ставки до 16% в декабре 2023 г. рост кредитного портфеля россиян замедлился, в марте он снова вырос на значительные 600 млрд руб. По словам экспертов, данный спрос связан с высокой потребительской активностью и адаптацией граждан к макроэкономической ситуации.