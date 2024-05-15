15 Мая 2024
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Фото: astrobl.ru

Водители частного перевозчика "Центр" проигнорировали вторую встречу с мэрией Сургута

Коллектив автобусного перевозчика "Центр", работники которого жаловались в социальных сетях на потерю работы из-за передачи трех маршрутов муниципальному перевозчику "СПОПАТ", не пришел на вторую встречу с представителями администрации Сургута.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии в соцсетях.

Вторая встреча должна была состояться 14 мая. Работников на нее пригласили письменно. Информацию направили в "Центр", сообщили о встрече по телефону и через СМИ. Для участия в диалоге наряду с руководителями департамента городского хозяйства и "СПОПАТ" были приглашены представители прокуратуры города, Сургутского центра занятости населения, Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

В мэрии утверждают, что транспортное обслуживание маршрутов №№ 45, 47, 13 в максимально сжатые сроки обеспечено силами "СПОПАТ" за счет вновь прибывших автобусов, после отказа ООО "Центр" от заключения соглашения из-за разногласий по тарифу. Указанные маршруты обеспечивают около 40% выручки от всех маршрутов города. В отличие от целого ряда дачных и иных социальных маршрутов, которые дотируются из средств городского бюджета.

Прокуратурой города Сургута проводится проверка соблюдения трудового законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок с привлечением контролирующих органов – Государственной инспекции труда и Федеральной антимонопольной службы. Проверки ведутся по заявлению "Центр", встречному заявлению "СПОПАТ".

Администрацией проведены переговоры с другими транспортными предприятиями Сургута. "СПОПАТ" и прочие перевозчики готовы принять на работу желающих.

Работа по обновлению автопарка предприятия и увеличению числа автобусов продолжается. "СПОПАТ" рассматривает возможность вывода на наиболее востребованные маршруты автобусов большей вместимости.

Напомним, 30 апреля у частной компании "Центр", обслуживающей эти маршруты, истек срок договора. В компании сообщили, что 194 человека остаются без работы.

По данным предприятия "Центр", новый договор не подписан, поскольку условия в компании посчитали неприемлемыми. В организации отмечают, что цена договора не соответствует затратам на сегодняшний день. Убытки компании за первый квартал текущего года составили почти 5,7 млн руб. В компании заявили, что их не устраивает цена за километр пробега. Также перевозчик утверждает, что новый договор, который предлагалось заключить с 1 по 31 мая, содержал неприемлемый для работы организации пункт, о том, что муниципальная компания "СПОПАТ" вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора без объяснения причин.

Директор "СПОПАТ" Александр Попов заявил, что происходящее оценивают как попытку оказать давление на СПОПАТ с целью еще больше увеличить тариф в пользу частного перевозчика.

Следственный комитет Югры начал доследственную проверку. Отметим, что в комментариях на странице администрации Сургута в социальной сети "ВКонтакте" горожане требуют вернуть маршруты частному перевозчику: жалуются на давки, долгое ожидание автобусов и их техническое состояние. Кроме того, в сети была создана петиция с требованием вернуть частного перевозчика.

Теги: Центр, СПОПАТ, перевозчик, Сургут, автобусы


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