15 Мая 2024
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Экономика В России
Фото: пресс-служба Банка России

ЦБ подал жалобу на изъятие акций Соликамского магниевого завода у миноритариев

Центральный банк России подал апелляцию на решение Абитража Пермского края об изъятии акций Соликамского магниевого завода (СМЗ) у частных инвесторов в пользу государства, следует из картотеки арбитражных дел, на которую ссылается РБК.

Апелляция была направлена регулятором 2 мая 2024 года и зарегистрирована судом 13 мая. Она пока не принята к производству. Банк России участвует в процессе в качестве третьего лица.

Также 2 мая стало известно об обжаловании решения арбитражного суда Московской биржей, она также выступила в качестве третьего лица.

Напомним, в марте 2024 года суд изъял акции СМЗ у частных инвесторов из-за незаконной приватизации эмитента. Это первое подобное решение в истории современной России. Суд обязал брокеров списать акции со счетов владельцев бумаг. Число акционеров, у которых могут изъять акции, составляло около 2 тыс.

Ранее обеспокоенность ситуацией с изъятием акций, законно купленных на рынке, выразили в Центральном банке России. "Изъяты бумаги, приобретенные на бирже, то есть законным путем: нас конечно беспокоит эта ситуация, это очень важный фактор, который влияет на доверие розничных инвесторов на фондовом рынке. Если мы хотим привлечь ресурсы для развития – сохранение этого доверия суперважно. Будем смотреть, что мы можем сделать", - заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Глава ЦБ считает, что подобные ситуации могут отрицательно сказаться на поставленных президентом целях по удвоению объема российского фондового рынка.

6 мая Семнадцатый арбитражный апелляционный суд принял к производству жалобу крупнейшего миноритария пермского ОАО "Соликамского магниевого завода - АО "Инвестиционная компания "Регион".

Рассмотрение дела назначено на 29 июля. В конце апреля в этот суд поступили апелляции трех десятков физических и юридических лиц (ответчики-миноритарии, третьи лица), все они оспаривают решение Арбитражного суда Пермского края.

Теги: цб, соликамский магниевый завод, арибтражный суд, апелляция


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